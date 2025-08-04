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قبل فتح اللجان.. توافد واصطفاف الناخبين على اللجان الانتخابية

08:46 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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كتب- محمد فتحي:

بدأ العديد من المواطنين في التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة صباحا على مستوى الجمهورية.

وحرص المواطنين في الاصطفاف على أمام اللجان الانتخابية قبل بدء فتح اللجان بساعة.

كما شهدت محيط لجان: "قصر النيل ومدرسة الملك فهد بمدينة نصر، ومدرسة ياسر الحديدي بمدينة نصر، ومدرسة الفرير بالظاهر، والسيدة زينب"، اصطفاف عدد كبير من الناخبين تمهيدا للانتخابات.

وتنطلق اليوم الإثنين ماراثون تصويت المصريين داخل البلاد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة من مساء اليوم.

وتستمر الانتخابات حتى غدًا الثلاثاء، على أن يتم حصر أصوات تصويت المصريين بالخارج مع الداخل، لإعلان النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر المقبل.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات، بطباعة 68 مليون بطاقة اقتراع بالنظامين الفردي والقائمة في الانتخابات، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين في الداخل اليوم الاثنين، وغدًا الثلاثاء.

وتسلم 10600 مستشار من الذين سيشرفون على العملية الانتخابية من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، الأوراق الانتخابية، وبطاقات الاقتراع من 27 محكمة ابتدائية على مستوى محافظات الجمهورية، تمهيدا للتوجه بها إلى مقار اللجان الانتخابية التى بلغ عددها 8825 لجنة فرعية "مدرسة".

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