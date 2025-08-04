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"جنوب الدلتا"للكهرباء تُعلن حاجتها لشغل وظيفة قيادية

09:00 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس خالد غمرى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب عن حاجتها لشغل وظيفة قيادية رئيس قطاع مشروعات كهرباء الريف بالغربية التابعة لرئيس قطاعات الشبكات والتحكم بالشركة.

وتضمنت شروط شغل الوظيفة ان يكون المتقدم حاصل علي مؤهل عالي هندسة وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 عامًا بالإضافة لقضاء مدة بينية قدرها سنة علي الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم عليها وكذلك اجتياز البرامج التدريبية المقررة بالإضافة لامتلاكه قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

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شركة ‏جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المهندس خالد غمرى وظيفة قيادية
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