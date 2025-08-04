أرخص برنامج عمرة للمولد النبوي الشريف 2026

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، عن أرخص برنامج عمرة للمولد النبوي الشريف.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أرخص برنامج عمرة في 2026 لمدة أسبوع، وهو برنامج مستحدث من شركات السياحة خاصة مع ارتفاع الأسعار الحالي.

وأوضح أن البرنامج لمدة 7 أيام بسعر يتراوح ما بين 28 إلى 29 ألف جنيه، ويشمل الإقامة في مكة والمدينة.

وبين أن الأوراق المطلوبة لحجز العمرة واستخراج جواز السفر، كما يلي:

أولًا: المستندات المطلوبة لحجز العمرة

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء حديثة، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال السداد لفحص الكبار.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، وعدد 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث (مثل قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للتعريفة المعلنة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.

وأوضح أنه يجب تقديم هذه المستندات كاملة إلى مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد المحددة.

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