كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية في مصر تتم بشفافية كاملة تحت إشراف قضائي مستقل، وذلك خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور".

وقال بدوي: "انتهى التصويت في الخارج لانتخابات مجلس الشيوخ بعد تنظيم 136 مركزًا انتخابيًا في 117 دولة"، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية لتأمين هذه المراكز.

وأضاف: "واجهنا تحديات أمنية في بعض الدول بسبب الأوضاع السياسية، لكننا تمكنا من تأمين العملية بالكامل".

وتطرق رئيس الهيئة إلى موضوع الشائعات: "نواجه حملات منظمة لنشر الشائعات حول الانتخابات، سواء في الداخل أو الخارج".

وأوضح أن الهيئة تعاملت مع ذلك من خلال دعوة جميع وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي، وحثها على نقل المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية.

وأشار بدوي إلى أن موقع الهيئة ينشر كل تفاصيل العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مؤكدًا أن شعار الهيئة هو "الشفافية والعدالة".

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "نحن قضاة نتحرى الدقة ولا نحكم إلا بالحقيقة، وهذا ينطبق على كل جوانب العملية الانتخابية".

وفيما يتعلق بالمراقبة الدولية، أكد رئيس الهيئة أن مصر من الدول القليلة التي تسمح بمراقبة الانتخابات بشكل كامل، مشيرًا إلى وجود 9 منظمات دولية و20 سفارة و168 وسيلة إعلام دولية تراقب الانتخابات الحالية.

وأكد المستشار حازم بدوي: "ليس لدينا ما نخفيه، فالعملية الانتخابية في مصر تتم على مرأى ومسمع من الجميع"، مؤكدًا أن الهيئة تتحمل مسؤوليتها أمام الله والشعب في ضمان نزاهة الانتخابات.