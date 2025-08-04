تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار في السوق يصطدم بالحلقات الوسيطة

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الدواجن يشهد تراجعًا واضحًا في الأسعار منذ أسابيع، حيث وصل سعر الكيلو الحي إلى حوالي 62-63 جنيهًا، بينما استقر سعر الدواجن المجمدة عند 62 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعكس جهودًا حثيثة لتقليص تكاليف الإنتاج لصالح المستهلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعب دورًا أساسيًا في استقرار السوق من خلال تدخلها لمعالجة أي اختلالات في العرض أو الأسعار.

"التنمية المحلية" تكشف عن استعداداتها النهائية لانتخابات الشيوخ

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، اكتمال جميع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أكد قاسم، أن الوزارة بذلت جهودًا مكثفة لتسهيل عملية التصويت للناخبين، مشيرًا إلى أن المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة

تامر أمين: الحملات الأمنية على تيك توك أعادت التوازن للمجتمع ونظفت السوشيال ميديا

قال الإعلامي تامر أمين إن الحملة الأمنية القوية التي استهدفت عددًا من مشاهير تيك توك بسبب محتواهم المخل بالآداب ساهمت في إعادة التوازن للمجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هذه الضربات، التي جاءت بناءً على بلاغات من محامين، استهدفت مدونين يروجون لمحتوى غير أخلاقي يهدد السلم المجتمعي.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار أن هذه الإجراءات ليست مجرد رد فعل، بل خطوة لتصحيح الأوضاع وتنظيف منصات التواصل الاجتماعي من المحتوى الهابط.

"اتصالات النواب": جارٍ ملاحقة 11 بلوجر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 11 من ناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة انتهاك الآداب العامة.

وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على القيم المجتمعية.

منظم حفل محمد رمضان يكشف المسؤول عن حادث حفل الساحل

قال ياسر الحريري، منظم حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، إن دور شركته يقتصر على التنسيق بين الفنان والشركات المتخصصة في تجهيزات الحفلات، مشيرًا إلى أن الفنان هو من يختار الشركات المسؤولة عن الإضاءة، الصوت، الألعاب النارية، والأمن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار أن شركته تتولى فقط تصميم شكل الحفلة والترويج عبر السوشيال ميديا، بينما تتولى الشركات المتخصصة استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

محمد أبو العينين: صناعة السيراميك إبداع في حد ذاتها وأعلى من الفن

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن دوره كنائب للشعب يُعد شرفًا كبيرًا ومسؤولية عظيمة، مشيرًا إلى أن ثقة الناخبين التي حظي بها عبر انتخابات حاشدة تمثل تكليفًا يدفعه لخدمة المجتمع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش" على قناة الشرق أن الصناعة، وخاصة صناعة السيراميك، تُعد شغفه الأساسي لأنها تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا، مؤكدًا أن الصناعة المتقدمة هي عنوان الدول المتطورة عالميًا.