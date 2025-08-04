تجربة إعلامية جديدة.. أحمد سالم يرحل عن قناة الشمس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

رحل الإعلامي أحمد سالم عن قناة الشمس الذي يقدم فيها برنامجه "تحت الشمس".

وكتب "سالم" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى إدارة قناة الشمس على ما تلقيته من دعم وتقدير طوال العامين الماضيين في البرنامج الرئيسي بالقناة (تحت الشمس)".

وأضاف: " كما أشكر فريق العمل المتميز وجميع العاملين بالقناة على كل ما بذلوه من جهد، وكل الشكر والامتنان للمشاهدين على الدعم والنقد – على حد سواء – وأتمنى أن نظل دائمًا عند حسن ظنهم".

واختتم: "وأعاهدهم أن نستمر في تقديم كل ما هو هادف وموضوعي في تجربة إعلامية جديدة – أخوضها قريبًا – أتمنى أن تحوز على إعجابهم".