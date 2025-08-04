إعلان

تجربة إعلامية جديدة.. أحمد سالم يرحل عن قناة الشمس

02:00 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

أحمد سالم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

رحل الإعلامي أحمد سالم عن قناة الشمس الذي يقدم فيها برنامجه "تحت الشمس".

وكتب "سالم" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى إدارة قناة الشمس على ما تلقيته من دعم وتقدير طوال العامين الماضيين في البرنامج الرئيسي بالقناة (تحت الشمس)".

وأضاف: " كما أشكر فريق العمل المتميز وجميع العاملين بالقناة على كل ما بذلوه من جهد، وكل الشكر والامتنان للمشاهدين على الدعم والنقد – على حد سواء – وأتمنى أن نظل دائمًا عند حسن ظنهم".

واختتم: "وأعاهدهم أن نستمر في تقديم كل ما هو هادف وموضوعي في تجربة إعلامية جديدة – أخوضها قريبًا – أتمنى أن تحوز على إعجابهم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قناة الشمس أحمد سالم تحت الشمس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة