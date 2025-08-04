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شبورة كثيفة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام

10:00 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الاثنين إلى السبت المقبل.

وأكدت الهيئة، استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة نهارًا على أغلب الأنحاء، خاصة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال الفترة من الثلاثاء 5 أغسطس وحتى السبت 9 أغسطس 2025، وسط طقس مائل للحرارة رطب ليلًا، مع تحذيرات من شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.

وذكرت الهيئة أن نسب الرطوبة المرتفعة ستزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المُسجلة فعليًا، بفارق يتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، لا سيما في المناطق الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى.

وتوقعت الهيئة ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق من شمال البلاد، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة خلال نفس الفترة، قد تثير الرمال والأتربة في جنوب البلاد والصحراء الغربية.

وأكدت أن الشبورة المائية الكثيفة ستكون حاضرة يوم الثلاثاء على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة.

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