شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار في السوق يصطدم بالحلقات الوسيطة

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الدواجن يشهد تراجعًا واضحًا في الأسعار منذ أسابيع، حيث وصل سعر الكيلو الحي إلى حوالي 62-63 جنيهًا، بينما استقر سعر الدواجن المجمدة عند 62 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعكس جهودًا حثيثة لتقليص تكاليف الإنتاج لصالح المستهلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعب دورًا أساسيًا في استقرار السوق من خلال تدخلها لمعالجة أي اختلالات في العرض أو الأسعار.

وأوضح "السيد"، أن الشعبة استعدت لتقديم المنتج بسعر 100 جنيه بدلاً من 125 جنيهًا في بعض المنافذ، مؤكدًا أن هذه التخفيضات تم تطبيقها بالفعل، لكن تأثيرها لم يصل بالكامل إلى المواطن بسبب الحلقات الوسيطة التي تستحوذ على جزء كبير من الفارق السعري.

وتابع أن هذه الوساطة تُعد العائق الرئيسي أمام تحقيق العدالة في الأسعار، مما يجعل المستهلك لا يشعر بالتخفيضات بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الشعبة تعمل بجد لضبط سلاسل التوزيع والحد من تأثير الوسطاء، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو حماية المواطن وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنه في ظل التحديات الحالية.

وأكد أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول المنتج للمستهلك بسعر عادل يعكس التكلفة الحقيقية.

وأضاف السيد أن استقرار السوق يتطلب تعاونًا بين القطاعات المختلفة، مشددًا على أن الشركة القابضة تُعد بمثابة صمام أمان لضبط التوازن بين العرض والطلب.