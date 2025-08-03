"التنمية المحلية" تكشف عن استعداداتها النهائية لانتخابات الشيوخ

كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، اكتمال جميع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أكد قاسم، أن الوزارة بذلت جهودًا مكثفة لتسهيل عملية التصويت للناخبين، مشيرًا إلى أن المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة

ونوه المتحدث باسم الوزارة، إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مديريات الأمن ومديريات التربية والتعليم، مضيفًا: "قمنا بتأمين جميع المقار الانتخابية وتجهيزها وفق أعلى المعايير".

وتابع قاسم، أن الوزارة نسقت مع مديريات التربية والتعليم لتهيئة المدارس التي ستستخدم كمقار للجان الانتخابية، مشيرًا إلى تشكيل فرق ميدانية لمتابعة جاهزية هذه اللجان، مع التركيز على أعمال النظافة العامة والصيانة وتركيب الإنارة الكافية.

وأكد قاسم أن الوزارة اتخذت إجراءات خاصة لتسهيل مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "وفرنا مظلات وأماكن انتظار مخصصة لهذه الفئات، بالإضافة إلى تخصيص مداخل ومخارج تسهل حركتهم".

وأضاف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك خطة بديلة لتوفير مصادر كهرباء احتياطية في حالة حدوث أي أعطال مفاجئة.

من الناحية الأمنية، أشار المتحدث إلى التعاون الوثيق مع مديريات الأمن لتأمين محيط اللجان الانتخابية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات الطبية.

وقال: "تم تخصيص فرق طبية وسيارات إسعاف بالقرب من جميع اللجان لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية عند الحاجة".

وكشف قاسم عن تفعيل غرف عمليات في جميع المحافظات، تعمل على مدار الساعة طوال أيام التصويت، موضحًا أن هذه الغرف ترتبط مباشرة بغرفة العمليات المركزية في الوزارة، وكذلك مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.