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بحضور مدحت بركات.. حزب أبناء مصر يعقد اجتماع أمانة القاهرة استعدادًا لانتخابات الشيوخ

11:21 م الأحد 03 أغسطس 2025

المهندس مدحت بركات

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كتب- عمرو صالح:

عقدت أمانة القاهرة بحزب أبناء مصر، اجتماعًا موسعًا بمقر الحزب في المقطم، بحضور المهندس مدحت بركات، رئيس الحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الأمانة، في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

شهد الاجتماع استعراض خطة الحزب للتحرك الميداني والدعاية الانتخابية لدعم مرشحي الحزب بالقاهرة على المقاعد الفردية والقائمة، مع التركيز على أهمية تفعيل التواصل الجماهيري المكثف خلال الفترة المقبلة لضمان حشد أكبر قاعدة شعبية مؤيدة.

وأكد المهندس مدحت بركات، خلال الاجتماع أن حزب أبناء مصر يخوض انتخابات الشيوخ برؤية وطنية تهدف إلى دعم استقرار الدولة والمشاركة الفعّالة في صياغة السياسات والتشريعات التي تخدم المواطن المصري.

وشدد على ضرورة الالتزام بخطة التحرك الميداني والدعاية الرسمية لضمان أفضل النتائج للحزب في الانتخابات المقبلة.

واختتمت أمانة القاهرة، اجتماعها بالتأكيد على استمرار التواصل اليومي بين الأمانات المختلفة وتفعيل غرف العمليات الميدانية لمتابعة تطورات العملية الانتخابية بشكل مستمر.

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حزب أبناء مصر مدحت بركات انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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