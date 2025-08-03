محمد أبو العينين: صناعة السيراميك إبداع في حد ذاتها وأعلى من الفن

كتب- حسن مرسي:

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن دوره كنائب للشعب يُعد شرفًا كبيرًا ومسؤولية عظيمة، مشيرًا إلى أن ثقة الناخبين التي حظي بها عبر انتخابات حاشدة تمثل تكليفًا يدفعه لخدمة المجتمع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش" على قناة الشرق أن الصناعة، وخاصة صناعة السيراميك، تُعد شغفه الأساسي لأنها تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا، مؤكدًا أن الصناعة المتقدمة هي عنوان الدول المتطورة عالميًا.

وأوضح أبو العينين أن صناعة السيراميك ليست مجرد إنتاج تقليدي، بل فن يعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتصميم الإبداعي، مضيفًا: "صناعة السيراميك في حد ذاتها إبداع ويمكن أعلى من الفن، التصميم نفسه بألوانه المتعددة فن".

وأكد أبو العينين، على أن مجموعته الصناعية، سيراميكا كليوباترا، تغطي 60% من السوق المحلي وتصدر إلى أكثر من 100 دولة، بما في ذلك اليابان. وتابع قائلاً إنه عندما بدأ في هذا المجال قبل عقود، لم تكن هناك مصانع سيراميك في مصر، لكنه تحدى الصعوبات وأقنع شريكًا أجنبيًا للاستثمار في قلب الصحراء، مما أدى إلى إنشاء أول مصنع سيراميك في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن استثماراته لم تقتصر على الصناعة، بل امتدت إلى السياحة والزراعة والرياضة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تُعد صناعات متكاملة تدفع عجلة الاقتصاد المصري. وأكد أن استثماراته في السياحة، مثل الفنادق والمنتجعات، لا تقتصر على بناء المرافق، بل تشمل تشغيل منظومة اقتصادية تضم صناعات فرعية مثل المفروشات والمواد الغذائية، مما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد.

وأضاف أبو العينين أن نجاحه في إدارة هذه القطاعات المتنوعة يعتمد على تنظيم الوقت وتفويض فرق عمل محترفة، مشددًا على أهمية وضع أهداف واضحة وتقييم الأداء لضمان الكفاءة.

وأكد النائب محمد أبو العينين، على أن شغفه بالصناعة التكنولوجية، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي، يدفعه لمواصلة الابتكار، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار في الصناعات المتقدمة لتحقيق تقدم مصر على الساحة العالمية.