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"اتصالات النواب": جارٍ ملاحقة 11 بلوجر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

09:41 م الأحد 03 أغسطس 2025

النائب أحمد بدوي

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كتبت- داليا الظنيني:

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 11 من ناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة انتهاك الآداب العامة.

وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على القيم المجتمعية.

وأضاف: "نسعى لتطبيق القانون بحزم على كل من ينتهك الضوابط الأخلاقية عبر المنصات الرقمية".

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتابع هذه القضية عن كثب"، مؤكدًا أن "هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية".

وتابع: "نطالب المنصات العالمية بتعيين ممثلين قانونيين في مصر لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات".

وحول طبيعة العقوبات، أكد بدوي أن قانون تقنية المعلومات يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات.

وأضاف: "لاحظنا تراجعًا ملحوظًا في المحتوى المخالف بعد بدء الحملة الأمنية الأخيرة".

كما كشف النائب عن أن بعض الموقوفين كانوا يستخدمون أجهزة اتصالات مخالفة، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة محظورة قانونًا وتشكل خطرًا على الأمن القومي.

وأضاف: "تم ضبط مواد مخدرة وعملات أجنبية بحوزة بعض المتهمين"، مشددًا على أن الدولة تحترم حرية التعبير ولكن في إطار القانون والقيم المجتمعية، محذرًا من أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة على المحتوى الرقمي.

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النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أحمد موسى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التيك توك
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