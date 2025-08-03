كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان مصدر رفيع المستوى بإدارة "تيك توك"، عن اتخاذ إجراءات مستمرة بشأن تطبيق وتحديث قواعد ومعايير النشر على "تيك توك" للتصدي للمحتوى المخالف والمضلل، كما أقلعت 9 طائرات نقل عسكرية من مصر على مدار الثلاثة أيام الماضية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برًا بقطاع غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"تيك توك" تحذف 2.9 مليون فيديو للمصريين.. تعليق رسمي وتقرير يكشف مفاجآت

كشف مصدر رفيع المستوى بإدارة "تيك توك"، عن اتخاذ إجراءات مستمرة بشأن تطبيق وتحديث قواعد ومعايير النشر على "تيك توك" للتصدي للمحتوى المخالف والمضلل.

وقال المصدر رفيع المستوى، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، اليوم الأحد، إنه بالنسبة للوضع في مصر، فقد تم خلال الربع الأول من العام الجاري وتحديدًا خلال الفترة من "يناير - مارس 2025"، حذف نحو 2 مليون و900 ألف فيديو مخالف على منصة التيك توك.

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6 صور ترصد تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي.. ومناشدة من النقل

ناشدت وزارة النقل، المواطنين، ضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن ذلك يهدف للحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري.

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10 صور.. مصر تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة

أقلعت 9 طائرات نقل عسكرية من مصر على مدار الثلاثة أيام الماضية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برًا بقطاع غزة.

جاء ذلك تزامنًا مع الجهود المصرية لاستمرار تدفق شاحنات المساعدات برًا.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة مساعدات إنسانية ضخمة لدعم غزة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تقديم دعم شامل لأهالي قطاع غزة، عبر إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية ضخمة.

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إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك

علَّقَ الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، على التحركات الأخيرة التي تتخذها الحكومةُ بشأن المحتويات التي يتم بثها عبر منصة "تيك توك".

وقال الجلاد، في فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أخيرًا تحركت الدولة في مصر لفتح بلاعة التيك توك.. وأنا آسف باقول (بلاعة)، بس هذه هي الحقيقة للأسف".

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تحديث طقس الساعات المقبلة.. تحرك كتلة رمال مثارة قادمة من الجنوب الشرقي

أظهرت أحدث صور الأقمار الصناعية، استمرار تكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتمتد لتشمل القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تشير الصور، وفق هيئة الأرصاد الجوية، إلى تحرك كتلة من الرمال المثارة قادمة من الجنوب الشرقي، ومن المتوقع أن تؤثر تدريجيًا على مدينة حلايب خلال الساعات القادمة.

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وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثاني ومعهد ضباط الصف

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وكلية الضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تجريها القيادة العامة للتواصل مع رجال القوات المسلحة، وإطلاعهم على أحدث المستجدات المرتبطة بالأمن القومي المصري.

بحسب بيان، حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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وزير العمل: 76 ألف فرصة عمل و1.38 مليار جنيه مستحقات مستردة للمصريين بالخارج

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز أوضاع العمالة المصرية في الخارج، والتصدي لكافة التحديات التي قد تواجههم، مع الحفاظ على استقرارهم وكرامتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الافتتاحية من النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، المنعقد بالقاهرة يومي 3 و4 أغسطس الجاري، تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، بتنظيم من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

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