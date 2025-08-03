منظم حفل محمد رمضان يكشف المسؤول عن حادث حفل الساحل

كتبت- داليا الظنيني:

قال ياسر الحريري، منظم حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، إن دور شركته يقتصر على التنسيق بين الفنان والشركات المتخصصة في تجهيزات الحفلات، مشيرًا إلى أن الفنان هو من يختار الشركات المسؤولة عن الإضاءة، الصوت، الألعاب النارية، والأمن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار أن شركته تتولى فقط تصميم شكل الحفلة والترويج عبر السوشيال ميديا، بينما تتولى الشركات المتخصصة استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأوضح الحريري أن الحادث الذي أودى بحياة عامل وأصاب ستة آخرين نتيجة انفجار ألعاب نارية خلال الحفل كان قضاءً وقدرًا، مؤكدًا أن المسؤولية تقع بالكامل على الشركة المنفذة لعروض الألعاب النارية.

وتابع منظم حفل الفنان محمد رمضان، أن منطقة الألعاب النارية كانت مؤمنة بمسافة 8 أمتار بعيدًا عن الجمهور، مع حاجز فاصل لضمان السلامة، وأن جميع المصابين كانوا من العاملين التابعين لشركة الألعاب النارية وليس من منظمي الحفل أو الجمهور.

وأشار إلى أنه قدم أقواله أمام النيابة، موضحًا دور شركته بدقة ومؤكدًا أنها لا تشرف أو تتدخل في عمل الشركات المتخصصة، مؤكدًا أن منظمي الحفل التابعين لشركته لم يُسمح لهم بالتواجد في منطقة الألعاب النارية.

وأكد أن تزايد عدد الحفلات في الفترة الأخيرة أدى إلى دخول شركات تنظيم غير مؤهلة تفتقر إلى الخبرة، مما يستدعي تشديد الرقابة على هذه الشركات.

وأضاف الحريري أن هذا الحادث يجب أن يكون درسًا لتفعيل معايير صارمة في اختيار الشركات المنظمة، مشددًا على ضرورة أن تكون الشركات المرخصة ذات خبرة كافية لضمان سلامة الجمهور.