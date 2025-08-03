التعليم تفتح باب التقديم لأول دفعة في المدارس المصرية الألمانية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أطلقت وزارة التربية والتعليم، مبادرة المدارس المصرية الألمانية، بداية من العام الدراسي المقبل 2025 / 2026 والتي تعد نموذجًا تعليميًا جديدًا يجمع بين المواصفات العالمية والهوية الوطنية، وتتم بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم المصرية والسفارة الألمانية، وبدعم من معهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

يأتي ذلك في خطوة جديدة تعكس توجهات الدولة المصرية نحو تعليم عصري ومتكامل، وضمن شراكة استراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المدارس المصرية الألمانية تمثل نقلة نوعية في التعليم المصري، حيث تأتي ضمن مبادرة تستهدف إنشاء 100 مدرسة في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي من خلال مفاهيم تعليمية مطورة، تركز على جودة المخرجات وبناء الإنسان.

وفي هذا السياق، تنطلق المبادرة من خلال مدرسة مصرية ألمانية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تمثل باكورة المدارس المصرية الألمانية في مصر، وذلك لضمان جودة التنفيذ ودقة التطبيق قبل التوسع في افتتاح مدارس جديدة في باقي المحافظات.

وأوضحت الوزارة، أن مبادرة المدارس المصرية الألمانية تسعى إلى إعداد خريجين قادرين على التكيف مع المجتمع الحديث، وتواكب مهاراتهم وقدراتهم التطورات العالمية في مجال التعليم، كما تهدف إلى تمكين الخريجين من تحقيق طموحاتهم الشخصية.

وفيما يخص النظام التعليمي لهذه المدارس، تؤكد الوزارة على أن المدارس المصرية الألمانية تعمل وفق نظام تعليمي متكامل، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، كمدرسة مكتملة المراحل تقدم كل الصفوف الدراسية، مع التوسع التدريجي بإضافة صف جديد سنويًا، ويتم تدريس المناهج جزئيًا باللغات الألمانية والإنجليزية أو الفرنسية، إلى جانب الحصول على شهادة لغة ألمانية معتمدة من معهد جوته

(في حال تقدم الطالب للامتحان)، ويحصل الطالب عند التخرج على شهادة الثانوية العامة المصرية أو البكالوريا المصرية، بما يفتح أمام الطالب فرصًا واسعة للدراسة والتدريب في جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما أوضحت الوزارة أن لغة التدريس في هذه المدارس هي اللغة الألمانية، وحفاظًا علي الهوية المصرية تولي هذه المدارس أهمية خاصة للغة العربية والتربية الدينية ومناهج الدراسات الاجتماعية المصرية، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة ثانية، كما أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية أو الفرنسية) يكون ابتداءً من الصف الثاني، على أن تُدرَّس مادتا الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المدارس المصرية الألمانية تعتمد نظام اليوم الدراسي الكامل الذي يمتد من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، وتلتزم بتطبيق مناهج تفاعلية تهدف إلى تنمية التفكير النقدي، وروح المبادرة، والقدرة على العمل الجماعي، إضافة إلى غرس الوعي البيئي، والمهارات التكنولوجية، والتغذية الصحية.

وفي هذا الإطار تُعلن الوزارة عن فتح باب التقديم للالتحاق بالصفوف الدراسية الجديدة في المدارس المصرية الألمانية، للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمدارس بداية من اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025 حتى يوم 23 أغسطس 2025 من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

