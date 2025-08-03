كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

كشف مصدر رفيع المستوى بإدارة "تيك توك"، عن اتخاذ إجراءات مستمرة بشأن تطبيق وتحديث قواعد ومعايير النشر على "تيك توك" للتصدي للمحتوى المخالف والمضلل.

وقال المصدر رفيع المستوى، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، اليوم الأحد، إنه بالنسبة للوضع في مصر، فقد تم خلال الربع الأول من العام الجاري وتحديدًا خلال الفترة من "يناير - مارس 2025"، حذف نحو 2 مليون و900 ألف فيديو مخالف على منصة التيك توك.

وأضاف المصدر، أن لديهم عدة معايير لحذف المحتوى من بينها التنمر والتحرش ونشر محتوى مخالف، فمن غير المسموح نشر محتوى عنيف أو يتضمن إظهار أسلحة.

وتابع المصدر، أنه على مستوى العالم، فقد تم خلال الربع الأول من العام الجاري حذف 19 مليون بث مباشر في 3 أشهر فقط.

وأكمل: "يبقى السؤال، هل فيه إدارة لإدارة المحتوى؟ نعم لدينا أنظمة تحذف الفيديوهات المخالفة بشكل تلقائي، أما فيما يخص ما يحدث حاليًا، معنديش معلومة المخالفة فين، فيه كذا صانع محتوى تم القبض عليهم، من بينهم شخص أو صانع محتوى وجدوا معه مخدرات وعملات أجنبية، ما هي علاقة المنصة بذلك؟، المخالفة تمت في العالم الحقيقي وليس المنصة أو العالم الافتراضي".

وواصل المصدر: "مرة تانية بأكد، عندنا إدارة محتوى، وفيما يخص الأزمة الحالية، فلدينا تواصل دائم مع كل الجهات الحكومية في مصر، وفي تواصل دائم معهم، وربما خلال الفترة المقبلة نطور خصائص الأمان في تيك توك، وما يمكن أن نطلق عليه خاصية الاقتران العائلي".

وحصل مصراوي على تقرير حديث بشأن تنفيذ إرشادات المجتمع، يتضمن الربع الأول من العام الجاري "يناير - مارس 2025".

وأشار التقرير، إلى التركيز على الأمان والحماية من خلال الاستثمار في تقنيات إشراف متقدمة والآلاف من المتخصصين في مجال السلامة، إلى جانب التحسينات المستمرة في تقنيات الأمان.

وبحسب التقرير، فقد تم في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، إزالة ما يزيد على 99% من المحتوى المخالف قبل أن يقوم أحد بالإبلاغ عنه، بجانب إزالة أكثر من 90% قبل الحصول على أي مشاهدات، كما تمت إزالة الغالبية العظمى من الانتهاكات بنسبة تصل لـ94% خلال 24 ساعة فقط.

وساعدت تقنيات الإشراف في "TikTok" على تحديد محتوى البث المباشر المخالف بشكل أسرع، فقد تم إيقاف أكثر من 19 مليون بث مباشر في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة تبلغ 50% عن الربع السابق.

ويمكن لهذه التقنيات فهم اللغة البشرية وأداء مهام معقدة ومحددة، بما يسهل من تعديل المحتوى بدرجات عالية من الدقة والسرعة.

وفي الاختبار الأولي لهذه القواعد الإشرافية، تم البدء في فرض قواعد خاصة بالتعليقات على TikTok، وتبين أن الإشراف على التعليقات يساعد في تحسين اكتشاف التعليقات المخالفة ودقة عمليات الإزالة.

وذكر التقرير، أن التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الإشراف الأخرى يمكن أن يوفر للمشرفين أدوات أفضل للقيام بهذا العمل المهم للإشراف، فعلى سبيل المثال، على مدار عام 2024، انخفضت مقاطع الفيديو التي أزالها المشرفون بسبب انتهاكات السياسة الصادمة والمصورة بنسبة 60%، نتيجة تولي تقنيات الإشراف المزيد من مقاطع الفيديو التي يُحتمل أن تكون مزعجة.

عمليات إزالة المحتوى المتعلقة بالنشر

إجمالي عمليات الإزالة والاستعادة، حسب نوع المحتوى

ضوابط التحكم في الإعلانات على تيك توك

أوضح التقرير أن لدى "TikTok" سياسات صارمة لحماية المستخدمين من المحتوى المزيف أو المضلل، بما في ذلك الإعلانات.

وبين التقرير، أنه خلال الربع الأول من 2025، ارتفع إجمالي حجم الإعلانات التي تمت إزالتها بسبب انتهاك السياساة الإعلانية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. انطلاق القطار الثالث لتيسير عودة السودانيين إلى وطنهم

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة