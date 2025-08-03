كتب- محمد شاكر:

انطلقت فعاليات الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا" بمدينة دمياط الجديدة، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة التي تقام في عدة محافظات ساحلية، وسط أجواء من البهجة، وبحضور جماهيري غفير.

وأقيمت الفعاليات على المسرح الروماني، وشهدت حضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة للأنشطة الفنية والثقافية، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الكاتب أحمد سامي خاطر، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ونجوى كيوان، مدير فرع ثقافة دمياط، ولفيف من المثقفين والإعلاميين.

استهلت الفعاليات بتقديم فرقة أطفال أوبرا عربي لأوبريت "الليلة الكبيرة"، الذي أعاد تقديم الأجواء المميزة للمولد الشعبي من خلال الشخصيات المتنوعة ومنها المنشد، الفلاح، القهوجي، معلن السيرك، بائع البخت، والعمدة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

الأوبريت من كلمات صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي، توزيع موسيقي محمد مصطفى، تصميم أزياء علا جابر، إكسسوارات إنجي عز الدين، وإخراج رنا بركات.

كما قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، بقيادة الفنان ياسر عثمان، فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور السكندري، منها "لموا الشباك"، "عمار يا إسكندرية"، و"كامب شيزار"، بالإضافة إلى رقصات شعبية أخرى متنوعة منها: الحجالة، الفلاحي، الحصان، وختاما بتابلوه "عشان بلادي"، وفقرة التنورة المميزة.

تخلل الفعاليات فقرات ترفيهية للأطفال، تضمنت ورش رسم على الوجوه مع الفنانة هند الشناوي، وورشا تفاعلية، أعقبها توزيع مجلات "قطر الندى" على الأطفال المتميزين.

تنفذ عروض المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإداراتها التابعة، وتقام فعالياته في كل من رأس البر ودمياط الجديدة، وبمشاركة أكثر من 20 فرقة فنية من مختلف المحافظات من بينها: الأقصر، الوادي الجديد، المنيا، قنا، مطروح، بني سويف، طنطا، بورسعيد، الغردقة، الإسكندرية، والجيزة، وغيرها. وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة دمياط.

ويصاحب المهرجان برنامج ثقافي متكامل يشمل ورش حكي شعبي، وأخرى فنية، وأنشطة تفاعلية للأطفال، تأكيدا على دور الهيئة في تعزيز التواصل الثقافي والمجتمعي، وإتاحة الفنون للجميع خلال الإجازة الصيفية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. انطلاق القطار الثالث لتيسير عودة السودانيين إلى وطنهم

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة