كتب- محمد نصار:

علَّقَ الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، على التحركات الأخيرة التي تتخذها الحكومةُ بشأن المحتويات التي يتم بثها عبر منصة "تيك توك".

وقال الجلاد، في فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أخيرًا تحركت الدولة في مصر لفتح بلاعة التيك توك.. وأنا آسف باقول (بلاعة)، بس هذه هي الحقيقة للأسف".

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" أن تحرك الدول بإلقاء القبض على نحو 7 من "التيك توكر" بشكل متتالٍ في أيام قليلة، يشير إلى أن السلطات المصرية فتحت هذا الملف أو فتحت "هذه البلاعة".

وتابع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: "بعد أن بُح صوتنا واتكلمنا وحضراتكم اتكلمتم كتير، وكل الدنيا بتتكلم عن هذه البلاعة اللي اسمها (تيك توك)، أكيد أنا مابنكرش خالص أن بعض الأشياء على تيك توك ربما تكون مفيدة؛ لكن الممارسة اللي حصلت في مصر دي ممارسة مخزية على التيك توك.. أم سجدة وأم مكة ومُداهم، وكل الأسماء اللي حضراتكم تابعتوا خلال الساعات الأخيرة القبض عليها، أساؤوا استخدام هذه المنصة، للأسف، وأصبحت تحمل خطورةً كبيرةً جدًّا على العقل المصري؛ سواء على مستوى الفرد أو المجتمع وعلى سلوكياتنا.. وعلى كل حاجة".

وواصل رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام": "اتحركت الدولة.. كويس؛ فأن تتحرك الدولة متأخرًا أفضل كثيرًا من أن لا تتحرك على الإطلاق. التحرك ده جيد؛ ولكن خلّونا نقول إن مسألة شبكات التواصل الاجتماعي بصفة عامة؛ بما فيها التيك توك، محتاجة مراجعة شاملة، ومحتاجة نظام تضعه الدولة المصرية.. أنا مش باقول الحكومة ولا جهاز بعينه، الدولة المصرية يعني كل المؤسسات وكلنا، بمعنى أن على وزارة الداخلية مسؤولية، وعلى النائب العام بالنيابة الموقرة مسؤولية، وعلى الإعلام بصفة عامة".

وأضاف الجلاد: "مفروض أن يكون فيه قواعد محددة لهذه الممارسات اللي موجودة على السوشيال ميديا، ليه؟ لأن لما بنتكلم عن طعام فاسد بيأكله المواطن فيجي له تلبك معوي أو نزلة معوية أو تسمم، لازم السلطات المختصة تتحرك. ولما يكون هناك منتج ضار بالصحة حتى لو دواء، بتتحرك الدولة.. دي مسؤولية الدولة الأساسية. طيب؛ إفساد العقل اللي أهم من كل ده، عقول الأجيال وسلوكياتهم وشخصياتهم ومبادئهم وقيمهم، بيتحكم فيها وبيوجهها مجموعة من الناس غير المسؤولة، ماعندهاش أي قواعد ولا مبادئ في الحياة غير جمع الفلوس، بتعلم ولادنا سلوكيات شديدة الخطورة، بتشارك الآن بفاعلية كبيرة جدًّا في تشكيل الشخصية المصرية للأجيال دي.. يبقى إحنا في خطر كبير".

واستطرد الجلاد: "طب إحنا اتحركنا، هذا التحرك جيد زي ما قُلنا، هل هو كافٍ لحل المشكلة؟ لأ مش كافٍ؛ لأن القانون والقواعد والمبادئ اللي بيراعي تنفيذها على كل المستويات هي دي الضمانة الأساسية لعدم تكرار ذلك أو عدم استمرار ذلك، المسألة محتاجة وقفة حقيقية مش إن ممكن نقبض على سبعة، ثمانية، على عشرة.. رائع، عايزين البلاعة دي بقى تنضف، وعايزين البلاعات اللي جنبها تنضف؛ لأن يا جماعة والله كل اللي بنشوفه ده في المجتمع ناتج عن كل الفوضى دي اللي موجودة، احموا عقل المواطن المصري، احموا شخصيته، احموا وجدانه، فبقى بالمرة نطهر بقى وننضف، ونبدأ نشتغل بقى كلنا مع بعض؛ لأن النقابات عليها مسؤولية، عشان مش أي حد يطلع يغني.. ننضف بقى، نعتبرها حملة تنضيف البلاعات اللي موجودة في مصر، للأسف".

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