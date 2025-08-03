كتب- عمرو صالح:

التقي سيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع بأمناء وقيادات اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي بالحزب، بمعسكر أعداد القادة المنعقد منذ ١ أغسطس وحتى ٦ أغسطس بالمدينة الشبابية ببورسعيد تحت عنوان "شباب التجمع نصف قرن من النضال.

شارك في المعسكر النائب علاء عصام عضو مجلس النواب وامين شباب الحزب ومحمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع وصلاح سليمان عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ومحمود دسوقي امين التنظيم المركزي وعدد من قيادات وأمناء شباب الحزب.

وقال النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع خلال لقائه بشباب الحزب في اليوم الثاني من معسكر بورسعيد، إن فلسفة تأسيس الحزب ما زالت تمثل جوهر العمل السياسي داخله، مشيرًا إلى أن التجمع لم يكن يومًا حزبًا يبحث عن مكاسب مباشرة، بل حزب يراهن على الانحياز لحقوق المواطن والدولة المدنية.

وأضاف، أن التجمع منذ تأسيسه على يد خالد محيي الدين، وضع نصب عينيه أن يكون اتحاد الشباب جزءًا من القيادة التنظيمية، وهو ما يعكس الرؤية التقدمية لبناء حزب حقيقي، لا يراهن على العدد، بل على وعي ونزاهة الأعضاء.

وأوضح رئيس الحزب، أن المواجهة ليست ضد الأغنياء أو المتدينين، بل ضد الفساد والانتهازية التي تُمارس باسم الدين أو السلطة، مشددًا على أن الحزب لم يغيّر مبادئه، بل طوّعها للتفاعل مع التحولات المختلفة، دون أن يسقط في فخ تغيير الوجوه فقط دون تغيير السياسات.

وفي تحليله لمشكلة البطالة، أشار إلى أن حزب التجمع يرى في إصلاح البنية التحتية أحد مفاتيح الحل، وهي الرؤية التي تلتقي مع توجهات القيادة السياسية الحالية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحزب يمول نشاطه تطوعيًا، في نموذج فريد ضمن المشهد الحزبي المصري.

كما انتقد عبدالعال غياب الدور الحقيقي لوزارة الثقافة، معتبرًا أن معركة التثقيف والتنوير لا تقل أهمية عن أي معركة سياسية أو اقتصادية.

اختتم رئيس الحزب حديثه بالتأكيد على أن المركزية في التجمع ليست هيمنة، بل إطار تنظيمي لتوحيد الرؤية السياسية، وأن الحزب لا ينتظر تعليمات، بل يصيغ مواقفه من واقع الانحياز للمجتمع والشارع.

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