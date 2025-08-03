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المسلماني بعد لقاء وزير المالية: حلول لأزمة معاشات ماسبيرو قريباً

05:38 م الأحد 03 أغسطس 2025

المسلماني يلتقي وزير المالية

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كتب- عمرو صالح:

انعقد اليوم بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الاجتماع الثاني بين وزير المالية أحمد كجوك ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، وذلك لبحث أزمة مكافآت نهاية الخدمة ومستحقات أبناء ماسبيرو.

وبحسب بيان الهيئة تم التوصل إلى صيغة مبدئية تتضمن وضع جدول زمني من أجل الحل التام والنهائي لأزمة معاشات ماسبيرو.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية له إن الدولة تتفهم طبيعة المشكلة ، والحوار بين الهيئة ووزارة المالية ومؤسسات الدولة بهذا الصدد يتقدم بشكل إيجابي وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الحل قريباً.

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وزير المالية أحمد كجوك أحمد المسلماني معاشات ماسبيرو
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