كتب- محمد نصار:

أنهى "ائتلاف نزاهة"، اليوم الأحد، برنامجه التدريبي المكثف استعدادًا لمباشرة أعماله في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، وذلك بمشاركة المتابعين الدوليين من أعضاء في الائتلاف.

وتضمن البرنامج التدريبي جلسات حول المعايير الدولية لنزاهة وشفافية الانتخابات، والإطار القانوني والإجرائي المنظّم للعملية الانتخابية في مصر، بالإضافة إلى تدريب عملي ومحاكاة تفصيلية لإجراءات التصويت داخل اللجان الانتخابية.

ويضم الائتلاف في تشكيله 30 متابعًا من 14 دولة، يمثلون ثلاث منظمات أجنبية هي: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، منظمة إيكو (اليونان). ويُشرف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بوصفها الشريك المحلي المعتمد للائتلاف.

ويمثل البرنامج خطوة أساسية في التحضير لانطلاق عملية المتابعة الميدانية التي تبدأ رسميًا يوم الاثنين ، الموافق 4 أغسطس 2025، وتستمر على مدار يومي التصويت، حيث من المقرر أن ينتشر المتابعون الدوليون في 13 محافظة تمثل مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية، وفق خطة ميدانية تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع، ومتابعة العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت، ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

ويواكب هذا الانتشار عمل غرفة عمليات مركزية تابعة للائتلاف، تضطلع بمهمة الرصد الشامل لمجريات العملية الانتخابية منذ لحظة دعوة الناخبين وحتى إعلان النتائج، مرورًا بمراحل الدعاية، والتصويت، والفرز. ويهدف الائتلاف من خلال هذا العمل المتكامل إلى تقديم تقييم موضوعي ومهني يعكس واقع العملية الانتخابية ويُسهم في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام الإرادة الشعبية.

ويؤكد الائتلاف في هذا الإطار التزامه التام بالمعايير المهنية الدولية، وبالضوابط القانونية المنظمة لعمل المتابعين الدوليين، مع احترام السيادة الوطنية والإطار التشريعي الناظم للعملية الانتخابية في مصر.