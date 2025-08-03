التنمية المحلية: تدريب أكثر من 7000 متدرب بمركز سقارة خلال عام

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتطوير قدراتهم من خلال خطة تدريبية متكاملة يتم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مشيرة إلى أن المركز نفذ خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 مايو 2025 العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية التي ساهمت في تعزيز قدرات الكوادر المحلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية لتقرير حول جهود مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال خطته التدريبية السنوية للمحليات للعام التدريبي والمالي 2025/2024 لتحقيق الهدف المنشود في دعم وتمكين الإدارة المحلية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها بلغ 122 برنامجًا، استفاد منها نحو 7037 متدربًا، في حين بلغ عدد الحقائب التدريبية المنتهية 9 حقائب، وجار إعداد 30 حقيبة تدريبية آخرى، كما تم تنفيذ نحو 18 ورشة عمل، فضلًا عن عقد 30 لجنة لاختبار المتدربين، و4 لجان آخرى لاختبار المدربين.

وأشارت إلى أن المركز استقبل 219 مدربًا معتمدًا لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الكفاءة والاحترافية في أداء العاملين.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن الخطة التدريبية للعام المالي المنتهي جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات وزيادة في رفع كفاءة وتطوير أكبر عدد ممكن من العاملين بالإدارة المحلية ومحدثة عن العام الماضي، مشيرة إلى أن مركز سقارة نفذ أيضًا خلال هذا العام (2) من البرامج التدريبية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تنفيذ برنامجين خارج المركز.

وشهد هذا العام، كذلك، تنفيذ 7 مشروعات نوعية تضمنت مشروع جائزة "جدير" للتميز والإبداع لكوادر المحليات، ومشروع إنتاج أوراق سياسات بالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومشروع برامج خدمة المجتمع، ومشروع التعاون مع هيئة فولبرايت باستخدام خبراء أجانب للمركز، ومشروع مجلة علمية للمركز، ومشروع الأدلة المخلصة لإجراءات الإدارة المحلية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم البدء في مشروع تصميم وإنشاء المبنى الإداري الجديد لمركز سقارة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية، لافتة إلى أن عدد المتنافسين لجائزة التميز والإبداع في الإدارة المحلية "جدير" بلغ 390 متسابقًا، مما يعكس روح التنافس وتقدير الكفاءات داخل الجهاز المحلي.

كما تم تشكيل لجنتين علميتين مستحدثتين لإعداد نموذج عمل المكور لمركز سقارة تتضمن لجنة علمية لإعداد الحقائب التدريبية والإشراف الفني على مخرجات المركز إضافة إلى لجنة إدارية عليا.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، أن هذا الزخم في الأنشطة التدريبية والمشروعات يعكس التزام الوزارة بتطوير الجهاز الإداري المحلي وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية، أن المركز أصبح نموذجًا رائدًا في تطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية من خلال تنفيذ خطة تدريبية متكاملة تعتمد على التقييم العلمي واحتياجات كل متدرب، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية بالمركز تشهد إقبالًا متزايدًا من القيادات والعاملين بالمحليات، في ضوء ما تتيحه من محتوى تدريبي متطور يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي والحوكمة، ويسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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