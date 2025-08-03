وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثاني ومعهد ضباط الصف

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وكلية الضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تجريها القيادة العامة للتواصل مع رجال القوات المسلحة، وإطلاعهم على أحدث المستجدات المرتبطة بالأمن القومي المصري.

بحسب بيان، حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة ألقاها اللواء أ.ح محمد يوسف عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، أكد فيها حرص رجال الجيش الثاني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يُمكّنهم من تنفيذ جميع المهام المكلفين بها لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأعقب ذلك عرض تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة تناول تحليلًا استراتيجيًا للأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تستلزمه من وضع مفاهيم دقيقة تُعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحضور، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة على تطوير قدرات الفرد المقاتل وتعزيز جاهزيته القتالية لتنفيذ المهام المنوطة به بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف.

وأكد القائد العام أهمية أن يكون المقاتل قدوة في الانضباط الذاتي، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره مهما كلفه ذلك من تضحيات.

واختتم اللقاء بمشاركة الفريق أول عبد المجيد صقر المقاتلين تناول وجبة الغداء، مثنيًا على روحهم المعنوية العالية، وحرصهم الدائم على بذل الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدراته.