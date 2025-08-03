كتب- محمد أبو بكر:

تستعد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس لعقد سلسلة من الاجتماعات يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بالتزامن مع انطلاق الموسم الكروي في 8 أغسطس الجاري.

وبحسب بيان، يأتي ذلك؛ في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على تعزيز التشاور والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.

ووجهت اللجنة، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار عضو المجلس، الدعوة لعدد من وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب صناع المحتوى الرياضي، لحضور الاجتماعات التي ستُعقد بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف بحث سبل تطوير الأداء الإعلامي الرياضي خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع الإعلاميين، ومسؤولي القنوات الرياضية المتخصصة، وصناع المحتوى الرياضي، آليات تعزيز قيم الروح الرياضية، والمساهمة في الارتقاء بالرياضة المصرية، وذلك في إطار الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية، وتطبيق الأكواد الصادرة عن المجلس.

وتسعى اللجنة من خلال هذه الاجتماعات إلى دعم مبادرة "إعلام رياضي بلا تعصب"، من خلال تبني خطاب إعلامي مسؤول يراعي ضوابط المهنة، ويبتعد عن الإثارة السلبية التي تؤجج التعصب بين الجماهير، بما يعزز مناخ المنافسة الشريفة ويخدم مستقبل الرياضة المصرية.

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