كتب- محمد نصار:

أظهرت أحدث صور الأقمار الصناعية، استمرار تكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتمتد لتشمل القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تشير الصور، وفق هيئة الأرصاد الجوية، إلى تحرك كتلة من الرمال المثارة قادمة من الجنوب الشرقي، ومن المتوقع أن تؤثر تدريجيًا على مدينة حلايب خلال الساعات القادمة.

وتسجل درجة الحرارة الحالية في الظل على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

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