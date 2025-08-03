تدشين خط إنتاج أبراج الجهد العالي والفائق بمصنع الطائرات- صور

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- أحمد مسعد:

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، افتتاح خط الإنتاج الجديد لأبراج كهرباء الجهد العالي والفائق بمصنع الطائرات التابع للهيئة، بحضور عدد من القيادات والكوادر الفنية من الجانبين.

وشارك في الافتتاح كل من اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة، واللواء مهندس محمد عوض رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الهيئة الطموحة المعتمدة على أسس علمية، وتطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة، تحت شعار "صُنع في مصر".

وأكد اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج أبراج الجهد العالي والفائق، لتلبية كافة احتياجات وزارة الكهرباء، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتصدير هذا المنتج إلى الأسواق الإقليمية، مشيرًا إلى أن الأسعار ستكون تنافسية ومعايير التصنيع مطابقة للمواصفات الدولية.

طاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنويًا

وأوضح أن خط الإنتاج الجديد تم إنشاؤه باستخدام أحدث تقنيات التصنيع الرقمي، ويبلغ إنتاجه السنوي في المرحلة الأولى 15 ألف طن، ومن المخطط زيادته إلى 30 ألف طن بنهاية العام الجاري.

وأكد أن المهندسين والفنيين العاملين بالخط تم تأهيلهم من خلال برامج تدريبية متطورة تواكب مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تكمّل نجاح الهيئة في توطين تصنيع أبراج الاتصالات بنسبة 100% تصنيع محلي، مع تنفيذ مشروعات كبيرة لصالح شركات الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شدد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على التزام الهيئة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكات مع كافة الجهات، في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأكد امتلاك الهيئة كوادر مدربة وقدرات تصنيعية متقدمة، تسهم في سد احتياجات الدولة من المعدات والمهمات الكهربائية، مع توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة.

من جانبه، أشاد الوزير محمود عصمت بالشراكة الفعالة مع الهيئة، مؤكدًا أن ما تم تدشينه اليوم هو إحدى ثمار التعاون لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة المستخدمة في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الوزارة تمنح مزايا تفضيلية للمنتج المحلي، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، ضمن خطة التوسع في صناعة الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، وتصنيع المعدات ذات الطبيعة الخاصة محليًا.

وأكد عصمت أن توطين الصناعة بات بندًا رئيسيًا في كل المباحثات مع الشركات العالمية، وأن الفترة المقبلة ستشهد اشتراطات جديدة تُفضّل التصنيع المحلي عند طرح مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع كافة الجهات لدعم خطط الوزارة في التحول نحو الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات تطوير الشبكة القومية لرفع كفاءتها وزيادة قدرتها على استيعاب الأحمال الجديدة والطاقات المتجددة.

وأكد على استمرار التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ضمن إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق تنمية مستدامة شاملة في مختلف القطاعات.

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