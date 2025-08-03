كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 656 لسنة 2025 بشأن تشكيل الثلث المُعين بمجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

ونص القرار على أن: يُعاد تشكيل الثلث المعين من جانبنا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ليكون على النحو التالي:

1- المهندس حسن عبد العزيز.

2- المهندس محمد سامي سعد.

3- المهندس محمد صفوان السلمي.

4- المهندس علي مصطفى أحمد.

5- المهندس أحمد عبد الله عفيفي.

6- المهندس خالد محمود عباس.

7- المهندس حمدي عبد العليم شحاتة.

8- أكمل الله فاروق محمد عبد العال.

9- هشام أحمد يسري.؟

10- المهندس مصطفى أمين حسانين مدكور.

11- المهندس صبحي بسخرون عبد الملاك.

12- المهندس أحمد صلاح الدين عبد الوهاب العبد.

13- المهندس حازم محمود هلال.

14- المهندس محمد ناصر حسين.

15- اللواء مهندس محمد مصطفى لبن.

كما نصت المادة الثانية، أن على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، فيما نصت المادة الثالثة على أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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