رئيس دار الأوبرا: تحريك أسعار تذاكر مهرجان القلعة

كتب- محمد شاكر:

كشف الدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا المصرية في تصريحات خاصة لمصراوي، تفاصيل الدورة المقبلة من مهرجان القلعة الدُولى للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، في قلعة صلاح الدين.

وقال عبدالسلام: سوف تنطلق فعاليات المهرجان هذا العام يوم 15 أغسطس، وسيتم تقليص عدد ليالي المهرجان إلى 8 ليالي بدلا من 15 ليلة، يتضمن كل حفل فقرتين غنائيتين، بسبب ترشيد النفقات.

وأضاف عبدالسلام: يشارك في المهرجان هذا العام عددا من النجوم على رأسهم الفنان إيهاب توفيق ومدحت صالح، والشيخ ياسين التهامي ومجموعة من فرق دار الأوبرا المصرية

وأكد عبدالسلام أن هذه الدورة ستشهد تحريك أسعار تذاكر المهرجان من 60 جنيها إلى 100 جنيه، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وجه بدخول الأطفال واليافعين بخصم 50% من سعر التذكرة تشجيعاً للأجيال الصاعدة لحضور الفعاليات الثقافية المهمة.

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