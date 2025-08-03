رسميًّا.. جبالي يعلن بدء تشغيل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بدء التشغيل الرسمي لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن نسبة انتقال العاملين بلغت 50%.

وأكد رئيس "النواب"، خلال لقائه المحررين البرلمانيين اليوم الأحد، بمناسبة افتتاح المركز الإعلامي بالمجلس، أنه تتم حاليًّا مراجعة جاهزية القاعة العامة للمجلس، وكذلك كل مقرات اللجان النوعية، وغيرها من المقرات التي تسهل العمل.

وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الانتقال المرحلي إلى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، يستهدف متابعة العمل أولًا بأول، ورصد أية ملاحظات من شأنها تحسين بيئة العمل داخل المجلس.

وقال الأمين العام للمجلس: العمل مستمر من أجل تلافي أية ملاحظات داخل مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.

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