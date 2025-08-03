صور.. بدء تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة في مصر الجديدة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن مشروع تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة، يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير والحفاظ على المناطق ذات الطابع التراثي المتميز، وإعادة الشكل الحضاري والجمالي، وتطوير وتنظيم الامتدادات الخارجية للمقاهي والمحال التجارية بمنطقة مصر الجديدة، بما يحقق توازًنا بين الاستخدام التجاري للمجال العام وحق المشاة في التحرك بحرية وأمان، وكذلك خلق بيئة حضرية جاذبة ومتناغمة تعزز من جمالية الشوارع وتدعم الهوية المعمارية والتاريخية للمنطقة.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري، وجار تنفيذه في المنطقة الممتدة من شارع الأهرام وحتى شارع بغداد.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أن المشروع يهدف إلى تحويل شارع إبراهيم إلى شارع مخصص للمشاة وإعادة تنظيم الفراغ العام، وتحسين البيئة العمرانية له بما يعكس الطابع المعماري المميز للمنطقة، ويرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، عن طريق تنظيم الامتدادات الخارجية للمحلات والمقاهي الموجودة على جانبي الشارع من خلال معالجة عمرانية وهندسية لبواكي المحلات والأنشطة التجارية، واستحداث مسار للمشاة لتوفير حركة انسيابية وآمنة للمارة، وتجهيز منطقتين للجلوس العام على جانبي الطريق، تشمل مقاعد ثابتة بتصميم حضاري متناسق مع الطابع العام، ونشر سلال المهملات، وأعمدة إنارة ذات طابع تراثي، وتشجير كامل للموقع، وتطوير واجهات المحلات والمقاهي من خلال إعداد تصور موحد للألوان والدهانات وتصميمات اللافتات، بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم تكوين اتحاد شاغلين لشارع إبراهيم من قاطني المنطقة، وتم التشاور مع السكان لمعرفة احتياجاتهم ومقترحاتهم قبل البدء في تنفيذ المشروع إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية.

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