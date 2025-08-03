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التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة مساعدات إنسانية ضخمة لدعم غزة

12:04 م الأحد 03 أغسطس 2025

قافلة مساعدات

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تقديم دعم شامل لأهالي قطاع غزة، عبر إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية ضخمة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

وتحمل القافلة، التي تحمل رقم 11، كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بعناية بما يتماشى مع أولويات المرحلة الراهنة، لضمان سرعة إيصالها إلى مستحقيها داخل قطاع غزة.

ويؤكد التحالف الوطني أن جميع مؤسساته الأعضاء في حالة جاهزية كاملة لتكثيف جهود الإغاثة، استمرارًا للدور التاريخي الذي يلعبه المجتمع المدني المصري في دعم القضايا الإنسانية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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قافلة مساعدات التحالف الوطني دعم غزة
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