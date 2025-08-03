"معلومات الوزراء "يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر العالمية

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عددًا جديدًا من نشرته الدورية التي تأتي بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.

أولويات السياسة الخارجية للأمريكيين

وتضمن العدد من الاستطلاعات العالمية استطلاع "شركة جالوب" على عينة من المواطنين الأمريكيين بهدف التعرف على أولوياتهم في السياسة الخارجية لبلادهم، أوضح 81% من الأمريكيين بالعينة أنهم يعتقدون أن سياسات التجارة الخارجية لبلادهم هي فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات الأمريكية، فيما أعرب 14% أنها تمثل تهديدًا اقتصاديًّا من الواردات الأجنبية، وأشار 78% من الأمريكيين بالعينة إلى أن تعزيز وتأمين إمدادات كافية من الطاقة يُعد أمرًا بالغ الأهمية لبلادهم، وأكد 76% من الأمريكيين بالعينة أهمية الحفاظ على علاقة بلادهم بحلف الناتو، بينما أعرب 19% أن ذلك ليس ضروريًا، وأكد 84% من الأمريكيين بالعينة أهمية منع الأعمال الإرهابية الدولية المستقبلية ومنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل 83% من الأهداف الأساسية للسياسة الخارجية لبلادهم.

تزايد مكانة اليابان عالميًّا

وقامت وزارة الخارجية اليابانية، في ضوء تزايد مكانة اليابان على الصعيد العالمي، بتكليف شركة "هاريس بول" الأمريكية بإجراء استطلاع رأي على عينة من المواطنين الأمريكيين، كما كلفت شركة "إبسوس" بإجراء استطلاع رأي على عينة من المواطنين في 5 دول أوروبية، و4 دول في آسيا، و7 دول في الشرق الأوسط، بهدف التعرف على رؤيتهم لتأثير اليابان في الاقتصاد العالمي؛ حيث رأى 71% من المبحوثين في 5 دول أوروبية (فرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا والمملكة المتحدة) أن اليابان تؤدي دورًا مهمًّا أو مهمًّا إلى حد ما في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، واحتلت اليابان المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الدول التي خارج أوروبا والتي ينبغي لأوروبا تعزيز شراكتها معها.

اليابان الرابعة بشأن الشراكة في المستقبل

وأعرب 75% من المبحوثين في أربع دول من آسيا الوسطى (كازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) أن اليابان تؤدي دورًا مهمًّا أو مهمًّا إلى حد ما في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، واحتلت اليابان المرتبة الرابعة بعد روسيا والصين وتركيا في قائمة الدول والمنظمات التي يجب أن تكون شريكة في المستقبل، كما رأى 79% من المبحوثين في سبع دول في الشرق الأوسط (مصر وإيران والأردن والمملكة العربية السعودية وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة) أن اليابان تؤدي دورًا مهمًّا أو مهمًّا إلى حد ما في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، كما أعرب 84% من مبحوثي الشرق الأوسط أن التعاون الاقتصادي والتقني الياباني يعد مفيدًا جدًّا أو مفيدًا إلى حد ما في تنمية الشرق الأوسط، وأفاد 69% من المبحوثين الأمريكيين أن اليابان تسهم في تحسين التجارة في بلادهم، وأعرب 59% أنها تسهم في الاستثمار وتسهم في خلق فرص عمل بنسبة 53%.

معدلات الهجرة وتأثيراتها على أوروبا

واستعرض العدد استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 7 دول أوروبية؛ للتعرف على رؤيتهم لمعدلات الهجرة في بلادهم وتأثيرها فيها، حيث رأى 81% من الألمان بالعينة أن معدلات الهجرة إلى بلادهم على مدار السنوات العشر الماضية كانت مرتفعة أو مرتفعة إلى حد ما، ولم تختلف هذه النسبة بين تقريبًا الإسبان 80%، يليهما السويديون 73%، ثم كل من البريطانيين والإيطاليين بالعينة 71% لكل منهما، والفرنسيون 69% والدنماركيون 55%، وأكد 56% من الإيطاليين بالعينة أن تأثير الهجرة على بلادهم كان سيئًا وهي نفس نسبة الألمان تقريبًا 55%، يليهما الفرنسيون 52%، والسويديون 51% والإسبان 46% والبريطانيون 42% والدنماركيون 41%، كما أوضح 42% من الألمان بالعينة أنهم يتعقدون أن الهجرة إحدى أهم قضيتين تواجه بلادهم في الوقت الحالي، يليهم البريطانيون 33%، ثم الإسبان 31%، والفرنسيون 28%، والسويديون 23%، والإيطاليون 17%، والدنماركيون 15%، فيما رأى 83% من الألمان بالعينة أن تعامل حكومة بلادهم مع قضية الهجرة سيء جدًا أو سيء إلى حد ما، و80% من مواطني فرنسا رأوا ذلك الأمر أيضًا، ثم مواطنو إسبانيا 75%، وإيطاليا 74%، وبريطانيا 72%، والسويد 63%، والدنمارك 52%.

التنافس الاستراتيجي بين أمريكا والصين

ومن الاستطلاعات العالمية أيضًا، استطلاع معهد "إسياس يوسف إسحاق" على عينة من المواطنين في دول جنوب شرق آسيا 10 دول هي (ماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام، وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وهونج كونج، وبروناي دار السلام)، بهدف التعرف على رؤيتهم للتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأهم التحديات التي تواجههم في الوقت الحالي، حيث رأى 55.3% من مبحوثي دول جنوب شرق آسيا أن تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه بلادهم، يليها البطالة والركود الاقتصادي 49.3% ثم تصاعد التوترات الاقتصادية بين القوى الكبرى 48.3%، وأعرب 51.6% من المبحوثين أن السلوك العدواني في بحر الصين الجنوبي جاء في مقدمة مصدر قلقهم الجيوسياسي، تليه عمليات الاحتيال العالمية 48.1%، ثم جاء القلق من القيادة الأمريكية الجديدة 46.9%، والحرب الإسرائيلية بين حماس وحزب الله 36.7%.

الصين والنفوذ الاقتصادي في جنوب شرق آسيا

وأشار 56.4% من مبحوثي دول جنوب شرق آسيا إلى أن الصين تعد أكثر الدول التي لديها نفوذ اقتصادي في منطقة جنوب شرق آسيا، لتصبح بذلك متفوقة على نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بفارق 41 نقطة مئوية؛ حيث بلغت نسبتها 15.4%، ورأى 37.9% من المواطنين بالعينة أن الصين تعد أكثر دولة لها نفوذ سياسي واستراتيجي في منطقة جنوب شرق آسيا، متقدمة بذلك على نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بفارق 6.7 نقطة مئوية حيث حصلت على 31.2%.

ورأى 36.3% من مبحوثي دول جنوب شرق آسيا، في سياق الاستطلاع نفسه، أن الاتحاد الأوروبي يأتي في مقدمة الشركاء الموثوقين للرابطة إذا كانت تبحث عن شريك ثالث للتحوط من عدم اليقين في التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تلي ذلك اليابان 29.6%، ثم الهند 13.5%، كما توقَّع 35.2% من مبحوثي دول جنوب شرق آسيا أن تتحسن علاقة دول رابطة الآسيان مع الصين خلال السنوات الثلاث المقبل، بينما توقَّع 30.2% أن تبقى كما هي، مقابل 13.4% توقعوا أنها ستكون أسوأ، ورأى 33.1% من المواطنين بالعينة أن قيام الصين بحل جميع النزاعات الإقليمية والبحرية سلميًّا وفقًا للقانون الدولي من شأنه أن يساعد في تحسين علاقتها بدول رابطة جنوب شرق آسيا، ثم جاء احترام سيادة بلادهم وعدم التدخل في السياسة الخارجية لبلادهم 28.1% ثم تنشيط التجارة الثنائية بين الطرفين من خلال معالجة الاختلالات التجارية 18.2%.

وتوقَّع 39.8% من المبحوثين في الدول التي شملها الاستطلاع أن تبقى العلاقات بين دول رابطة جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية كما هي خلال السنوات الأربع المقبلة، بينما توقَّع 34.3% أن تتحسن العلاقات بينهم، مقابل 12.5% فقط توقعوا أن تسوء، كما أوضح 39.8 من المبحوثين أن احترام الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الدولي ومؤسساته وعدم تقويض النظام العالمي يأتي في مقدمة العوامل التي يجب عليها اتخاذها لتحسين علاقاتها مع دول الرابطة، يليها احترامها سيادة بلادهم وعدم التدخل في الشؤون الخارجية لبلادهم 24.4%، ثم أن تكون التجارة الثنائية مفيدة بين الطرفين ومعالجة الاختلالات التجارية 19.1%، فيما توقَّع 40.7% من مبحوثي دول جنوب شرق آسيا أن مستوى شراكة الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الرابطة سوف يرتفع أو يرتفع بشكل كبير في عهد ترامب، مقابل 31.8% توقعوا أنه سينخفض بشكل كبير، بينما توقَّع 27.6% بقاءه كما هو.

رؤية السياسة الخارجية للرئيس الروسي

واستعرض مركز المعلومات استطلاع "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" بالتعاون مع مركز "ليفادا" على عينة من المواطنين الروسيين؛ بهدف التعرف على رؤيتهم للسياسة الخارجية للرئيس الروسي بوتين ونفوذ موسكو الدولي، حيث رأى 45% من الروسيين بالعينة أن السياسة الخارجية لروسيا قد أدت إلى الإساءة بصورتها على الساحة الدولية، في مقابل 29% رأوا أنها تحسن صورة بلادهم حول العالم، وأعرب 44% من الروسيين بالعينة أنهم يعتقدون أن السياسة الخارجية لبلادهم قد أثرت سلبًا في مستويات المعيشة في البلاد، مقابل 37% رأوا أنها أدت إلى تحسنها، وفيما يتعلق بصاحب التأثير الأكبر في السياسة الخارجية لروسيا جاء الرئيس الروسي بوتين في المرتبة الأولى بنسبة 90% يليه وزارة الدفاع الروسية 78% ثم وزارة الخارجية 74%، وأفاد 95% من الروس بالعينة أنه من المقبول استخدام القوة العسكرية الروسية للدفاع عن سلامة روسيا، و78% وافقوا على استخدامها في الدفاع عن مصالح روسيا الاقتصادية، و7 من كل عشرة روسيين 70% أعربوا عن موافقتهم على استخدام القوة العسكرية في الدفاع عن الروس الذين يقيمون في جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقًا.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل أمريكا

وتناول مركز المعلومات استطلاع مركز "بيو" للأبحاث على عينة من المواطنين الأمريكيين بهدف مقارنة آراء كل من المواطنين والمتخصصين في بعض جوانب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقد توقَّع 56% من خبراء الذكاء الاصطناعي بالعينة أنه سيكون له تأثير إيجابي على الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ20 عامًا المقبلة، وقد وافقهم الرأي 17% من المواطنين، كما توقَّع 64% من المواطنين بالعينة أن يفقد الذكاء الاصطناعي بعض الأشخاص وظائفهم خلال العقدين القادمين وقد وافقهم الرأي 39% من خبراء الذكاء الاصطناعي، وأشار 58% من المواطنين بالعينة إلى أن حكومة الولايات المتحدة لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما أيده أيضًا 56% من خبراء الذكاء الاصطناعي، وأعرب 76% من خبراء الذكاء الاصطناعي بالعينة عن أن تقنياته مفيدة لهم، وقد وافق 24% من المواطنين على هذا الرأي.

أمريكا تتفوق في امتلاك القوة العسكرية

ومن الاستطلاعات العالمية كذلك، استطلاع معهد "أوروبا الوسطى للدراسات الآسيوية" بالتعاون مع مركز "إن إم إس" لأبحاث السوق على عينة من المواطنين في مجموعة دول "فيشغراد" وتضم 4 دول أوروبية هي (المجر، وبولندا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا)، وذلك بهدف التعرف على توجهاتهم نحو القوى العظمى في العالم في الوقت الحالي، حيث رأى 92.2% من مواطني المجر بالعينة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفوق في امتلاك القوة العسكرية مقارنًة بالصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، وقد تساوت هذه النسبة تقريبًا مع مواطني جمهورية التشيك بالعينة 92%، يليها مواطنو بولندا بالعينة 91.4%، ثم مواطنو سلوفاكيا بالعينة 88.5%.

جاذبية الاتحاد الأوروبي أعلى من الصين وأمريكا وروسيا

ورأى 64% من البولنديين بالعينة أن الاتحاد الأوروبي لديه جاذبية ثقافية أعلى مقارنًة بكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، واتفق مع هذا الرأي 60.8% من مواطني سلوفاكيا بالعينة، في حين تساوت تقريبًا هذه النسبة بين مواطني كل من جمهورية التشيك بالعينة 59.5%، والمجر 59.4%، ورأى 84.2% من البولنديين بالعينة أن روسيا تشكل أكبر تهديد لبلادهم، يليها مواطنو جمهورية التشيك بالعينة 76%، في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني كل من سلوفاكيا 56.5% والمجر 54.8%، وأفاد 68% من البولنديين بالعينة بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يختار الولايات المتحدة الأمريكية كشريك يتحالف معه على حساب الصين، يليها مواطنو جمهورية التشيك 60% ثم مواطنو المجر 53.1%.

وتناول المركز استطلاع مركز "بيو" على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على رؤيتهم لمن المستفيد الأكبر من الشراكة التجارية مع كل من الصين وكندا والمكسيك، حيث رأى 46% من الأمريكيين بالعينة أن الصين هي المستفيد الأكبر من التجارة مع بلادهم، في حين رأى 10% فقط أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيدة الأكبر، بينما رأى ربع المواطنين بالعينة 25% أن البلدين يستفيدان بالتساوي من العلاقة التجارية بينهما، كما رأى 44% من الأمريكيين بالعينة أن التجارة بين بلادهم وكندا تحقق مكاسب متساوية لكلتا الدولتين، مقابل 26% رأوا أنها مفيدة لكندا أكثر من بلادهم، في حين رأى 10% فقط من الأمريكيين أن بلادهم هي المستفيد الأكبر، وأعرب 34% من الأمريكيين عن أن التجارة بين بلادهم والمكسيك تحقق مكاسب متساوية لكلتا الدولتين، بينما أعرب 29% عن أنها مفيدة للمكسيك أكثر من بلادهم في مقابل 16% رأوا أن بلادهم هي المستفيد الأكبر.

التعاون الدولي بين روسيا والصين

وتناول مركز المعلومات استطلاع "مؤسسة فوم الروسية للرأي العام" على عينة من المواطنين الروسيين حول رؤيتهم للسياسة والتعاون الدولي بين كل من روسيا والصين، حيث أوضح 70% من الروسيين بالعينة أنهم يتعقدون أن الصين دولة صديقة لبلادهم، ورأى 67% من الروسيين بالعينة أن الصين تحقق تطورًا ونجاحًا أكبر من روسيا في الوقت الحالي، في حين اعتقد 19% فقط أن بلادهم تحقق نجاحًا أكثر من الصين، وأعرب نصف الروسيين بالعينة 50% عن أن العلاقات بين روسيا والصين تحسنت خلال العام الماضي، وثلث المواطنين تقريبًا 34% رأوا أنها ظلت دون تغيير، وأوضح 67% من الروسيين بالعينة أن التقارب بين روسيا والصين يعود على بلادهم بالفائدة والمصلحة، وقد أفاد 16% منهم أنه سوف يعود بالنفع على بلادهم في تطوير الصناعة والاقتصاد، كما أشارت النسبة السابقة نفسها 16% إلى أنه سوف يعود على بلادهم بالنفع في تطور العلاقات التجارية.

صعود الصين وتهديد مصالح روسيا

وأوضح 65% من الروسيين بالعينة أنهم يعتقدون أن صعود الصين لا يشكل تهديدًا لمصالح بلادهم، مقابل 16% رأوا أن هذا الأمر يمثل تهديدًا لبلادهم، واعتقد 57% من الروسيين بالعينة أن الصين تسعى للعمل كوسيط محايد من خلال استعدادها لحل النزاع بين (روسيا وأوكرانيا)، في حين أشار ما يقرب من الربع 27% إلى أنها تميل إلى السعي لمساعدة روسيا، وأعرب 56% من الروسيين بالعينة عن أن بلادهم تتمتع بنفوذ أكبر على الساحة العالمية من الصين، وأعرب 27% أن الصين تتمتع بنفوذ أكبر، وأشار 49% من الروسيين بالعينة إلى أن الصين تعتبر من بين الدولتين أو الثلاث الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في الساحة العالمية، بينما اعتقد 3 من كل 10 مواطنين روسيين بالعينة تقريبًا 31% أن الصين من بين الدول العشر الأكثر نفوذًا على الساحة العالمية.

الروس والعقوبات الاقتصادية

وتم استعراض استطلاع "مؤسسة فوم الروسية للرأي العام" على عينة من المواطنين الروسيين بهدف التعرف على مدى تأثر المواطنين بالعقوبات الاقتصادية ورؤيتهم لأثرها في اقتصاد بلادهم، وأعرب 57% من الروسيين بالعينة عن أنه لا يوجد تأثير إطلاقًا لحق بهم بشكل شخصي، أو بنمط حياتهم نتيجة لفرض عقوبات واسعة النطاق على بلادهم، بينما رأى 25% أن تأثيرها محدود للغاية، في حين أشار 12% إلى أن هذه العقوبات أثرت فيهم بشكل كبير، وأفاد 33% من الروسيين بالعينة بأن تأثير العقوبات في الاقتصاد الروسي يسهم في نمو الاقتصاد الروسي وصعوده، في حين أوضح 2 من كل 10 مواطنين بالعينة تقريبًا 21% أن العقوبات ليس لها تأثير في الاقتصاد الروسي، وأشار 24% من الروسيين بالعينة إلى أن العقوبات على روسيا تعوق نمو الاقتصاد الروسي ولكنها لا تمثل أزمة كبيرة.

واعتقد 65% من الروسيين بالعينة أن الشركات التي انسحبت من السوق الروسية هي التي عانت الخسارة أكثر من غيرها من هذا القرار، و19% فقط رأوا أن المستهلكين الروسيين هم الذين تكبدوا خسارة مغادرة هذه الشركات السوق الروسية، كما توقَّع نصف الروسيين بالعينة تقريبًا 53% عودة بعض الشركات الأجنبية إلى العمل في روسيا بعد انتهاء الحرب ضد أوكرانيا، واعتقد 53% من الروسيين بالعينة أن رفع العقوبات أو تخفيفها سيؤدي إلى العديد من الفوائد لاقتصاد بلادهم، في حين رأى 13% فقط أنه قد يؤدي إلى الضرر بالاقتصاد.