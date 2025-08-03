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10 صور.. مصر تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة

11:51 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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كتب- محمد سامي:

أقلعت 9 طائرات نقل عسكرية من مصر على مدار الثلاثة أيام الماضية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برًا بقطاع غزة.

جاء ذلك تزامنًا مع الجهود المصرية لاستمرار تدفق شاحنات المساعدات برًا.

كما جاء ذلك استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وفي ضوء الدور المصري لمساندة سكان قطاع غزة ومحاولة بث الأمل في نفوسهم رغم الأوضاع الإنسانية المتردية.

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