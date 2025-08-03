11 صورة وفيديو.. انطلاق ثالث قطارات العودة للسودانيين من محطة مصر

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد معروف:

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، القطار الثالث المخصص لنقل السودانيين من القاهرة إلى أسوان، في إطار خطة تسهيل العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر إلى وطنهم.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التزامها الكامل بدعم الأشقاء السودانيين، متمنية لهم رحلة آمنة وعودة كريمة إلى وطنهم العزيز، في ظل وحدة المصير والمستقبل المشترك بين شعبي وادي النيل.

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