إعلان

11 صورة وفيديو.. انطلاق ثالث قطارات العودة للسودانيين من محطة مصر

11:49 ص الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    قطارات العودة للسودانيين (1)
  • عرض 11 صورة
    قطارات العودة للسودانيين (4)
  • عرض 11 صورة
    قطارات العودة للسودانيين (5)
  • عرض 11 صورة
    قطارات العودة للسودانيين (6)
  • عرض 11 صورة
    قطارات العودة للسودانيين (7)
  • عرض 11 صورة
    قطارات العودة للسودانيين (8)
  • عرض 11 صورة
    قطارات العودة للسودانيين (9)
  • عرض 11 صورة
    قطارات العودة للسودانيين (11)
  • عرض 11 صورة
    قطارات العودة للسودانيين (2)
  • عرض 11 صورة
    قطارات العودة للسودانيين (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد معروف:

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، القطار الثالث المخصص لنقل السودانيين من القاهرة إلى أسوان، في إطار خطة تسهيل العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر إلى وطنهم.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التزامها الكامل بدعم الأشقاء السودانيين، متمنية لهم رحلة آمنة وعودة كريمة إلى وطنهم العزيز، في ظل وحدة المصير والمستقبل المشترك بين شعبي وادي النيل.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. انطلاق القطار الثالث لتيسير عودة السودانيين إلى وطنهم

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"بعد عطاء 153 عامًا".. خبير يكشف فوائد قناطر أسيوط الجديدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطارات العودة للسودانيين محطة مصر سكك حديد مصر عودة السودانيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة