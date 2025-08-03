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6 صور ترصد تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي.. ومناشدة من النقل

10:58 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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    تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي (2)
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    تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي (4)
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    تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي (5)
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    تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي (6)
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    تعدي السيارات على مسار الأتوبيس الترددي (1)
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كتب- محمد نصار:

ناشدت وزارة النقل، المواطنين، ضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن ذلك يهدف للحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري.

وأضافت الوزارة، أنه يتم التعاون مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

كما أكدت الوزارة، ثقتها الكبيرة في الوعي الكبير للمواطنين من مستخدمي الطريق الدائري بالالتزام بتعليمات السلامة والأمان، وعدم استخدام الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي بما يساهم في المحافظة على الأرواح والمركبات.

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