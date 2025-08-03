كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3-8-2025 على كافة مناطق ومدن محافظات الجمهورية.

بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أيضا أن تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لدرجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

- دمياط الصغرى 25 والعظمى 31 درجة.

- بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- السويس الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- العريش الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

- رفح الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- طابا الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

- العلمين الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- مطروح الصغرى 25 والعظمى 30 درجة.

- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37 درجة.

- الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- المنيا الصغرى 24 والعظمى 37 درجة.

- أسيوط الصغرى 25 والعظمى 37 درجة.

- سوهاج الصغرى 26 والعظمى 38 درجة.

- قنا الصغرى 27 والعظمى 40 درجة.

- الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40 درجة.

- أسوان الصغرى 28 والعظمى 41 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 40 درجة.