تامر أمين: القبض على مشاهير "تيك توك"خطوة لحماية الذوق العام

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي تامر أمين، إن قرار القبض على 6 من مشاهير "تيك توك" وصناع المحتوى المخالف يُعد خطوة حاسمة لفرض القانون وحماية الذوق العام.

وأضاف أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بحماية قيم المجتمع، في مواجهة المحتوى الذي يضر بالأخلاق والآداب العامة.

وأوضح مقدم "آخر النهار"، أن منصة "تيك توك" أصبحت بمثابة "قطار بلا سائق"، محذرًا من أن المجتمعات قد تقع في تحديات خطيرة إذا لم يتم تقويم هذا المسار.

وتابع أن استمرار المحتوى المخالف قد يؤدي إلى انحراف المجتمع وتهديد قيمه الأخلاقية، مستنكراً كيف يمكن السماح لبعض الشخصيات بالتأثير على النشء.

و استشهد مقدم "آخر النهار" ببعض النماذج، مثل "سوزي الأردنية"، متسائلاً عن سبب إعطاء قيمة لأشخاص يشتهرون من خلال تصرفات غير لائقة أو ألفاظ مسيئة.

وأشار إلى أن بعض مشاهير "تيك توك" اكتسبوا شهرتهم من خلال الإساءة والشتائم، مؤكدًا أن هذه النماذج لا يمكن أن تكون قدوة للأجيال الجديدة.

وأكد تامر أمين أن إجراءات الدولة الأخيرة تُعد رسالة واضحة لردع كل من يحاول استغلال المنصات الرقمية لنشر محتوى يضر بالمجتمع.

وأضاف أن غياب الرقابة الصارمة على منصة "تيك توك" قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الاجتماعية، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط قانونية تضمن استخدام المنصات بما يتماشى مع قيم المجتمع المصري.