كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سبب عدم فتح إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة حتى الآن رغم بدء موسم الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تدعم التنمية في إثيوبيا لكنها ترفض أي مشروعات تُهدد حقوقها المائية في نهر النيل، مشيرًا إلى أن أي تحركات أحادية في أعالي النيل تشكل خطرًا مباشرًا على استقرار مصر.

كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أسباب التراجع المفاجئ لأسعار الأعلاف التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تفاصيل اجتماعات عاجلة جمعت بين المسؤولين المصريين وممثلي منصة "تيك توك"، وذلك لمواجهة أزمة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على المنصة.

أعلن حزب الجبهة الوطنية، عن تشكيل أمانة التراث، برئاسة المهندسة داليا السعدني، في إطار جهود الحزب لتفعيل دوره في الحفاظ على الهوية الوطنية والاعتزاز بالإرث الثقافي والحضاري المصري.

كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد الصدور الرسمي لتعديلات قانون الإيجار القديم، التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا مطلع الشهر الماضي.

علق الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، على دعوات التظاهر ضد أمام السفارات المصرية والتي دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن اتهمت مصر بإغلاق معبر رفح والتسبب في مجاعة غزة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.