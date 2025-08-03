حدث منتصف الليل| الموعد النهائي لصدور قانون الايجار القديم.. و"اتصالات النواب" تحذر "تيك توك"
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
"شراقي" يكشف أسباب عدم فتح إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة
كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سبب عدم فتح إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة حتى الآن رغم بدء موسم الأمطار على الهضبة الإثيوبية.
وزير الري يرد على مشروعات أعالي النيل وتأثيرها على حقوق مصر المائية
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تدعم التنمية في إثيوبيا لكنها ترفض أي مشروعات تُهدد حقوقها المائية في نهر النيل، مشيرًا إلى أن أي تحركات أحادية في أعالي النيل تشكل خطرًا مباشرًا على استقرار مصر.
وزير الزراعة يكشف لمصراوي كيف تأثرت الدواجن بتراجع أسعار الأعلاف
كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أسباب التراجع المفاجئ لأسعار الأعلاف التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.
"اتصالات النواب" تحذر "تيك توك": حذف المحتوى غير الأخلاقي أو مواجهة القانون
كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تفاصيل اجتماعات عاجلة جمعت بين المسؤولين المصريين وممثلي منصة "تيك توك"، وذلك لمواجهة أزمة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على المنصة.
"الجبهة الوطنية" يُعلن تشكيل أمانة التراث برئاسة داليا السعدني
أعلن حزب الجبهة الوطنية، عن تشكيل أمانة التراث، برئاسة المهندسة داليا السعدني، في إطار جهود الحزب لتفعيل دوره في الحفاظ على الهوية الوطنية والاعتزاز بالإرث الثقافي والحضاري المصري.
رئيس "إسكان النواب" يكشف الموعد النهائي لصدور قانون الايجار القديم رسميًا
كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد الصدور الرسمي لتعديلات قانون الإيجار القديم، التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا مطلع الشهر الماضي.
"الإخوان والصهاينة إيد واحدة".. الجفري يعلق على دعوات حصار السفارات المصرية
علق الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، على دعوات التظاهر ضد أمام السفارات المصرية والتي دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن اتهمت مصر بإغلاق معبر رفح والتسبب في مجاعة غزة.
اضطراب الملاحة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.
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