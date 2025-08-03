اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة اليوم

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وأشارت الأرصاد إلى الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، حيث أكدت تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء.

واضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح 50 كم وارتفاع الأمواج 2.5 متر وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح ما بين 4:2 درجات.

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