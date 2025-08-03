"الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل الأمانة المركزية لذوي القدرات الخاصة

كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل الأمانة المركزية لذوي القدرات الخاصة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، وذلك في إطار استكمال الحزب لتشكيلاته النوعية، وحرصه على تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في العمل العام والسياسي.

وضم التشكيل عددًا من الشخصيات البارزة والفاعلة في هذا المجال، حيث تم تعيين كل من:

• طارق سالم

• عماد علي

• رندا فاخِر

• محمد حافظ

كأمناء مساعدين للأمانة.

كما شمل التشكيل أعضاء الأمانة التالية أسماؤهم:

• أحمد صالح

• رضوى حسن

• أحمد شعبان

• نادي يوسف

• سمر عياد

• شريف حافظ

• فاطمة أبو عيشة

• محمود عبدالسلام

• صفاء حسن

• محمود أحمد

• بسمة نظير

ويأتي هذا التشكيل في إطار توجه الحزب الدائم نحو دعم قضايا ذوي القدرات الخاصة وتبني سياسات إدماجهم بشكل فعّال في كافة المجالات، إيمانًا بدورهم الحيوي في تنمية المجتمع وصناعة المستقبل.

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