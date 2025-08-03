كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 3 أغسطس وحتى الجمعة 8 أغسطس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء.

كما أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح 50 كم وارتفاع الأمواج 2.5 متر.

وتوقعت أن تشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتي حلايب وشلاتين يوم الإثنين 4 أغسطس.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الثلاثاء 5 أغسطس وحتى الجمعة 8 أغسطس نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية.

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