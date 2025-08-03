كتبت- نور العمروسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى الدكتورة نيفين مسعد، عضوة المجلس سابقًا وأستاذة العلوم السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بمناسبة حصولها على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية لعام 2025.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن فخرها وسعادتها بهذا التكريم المستحق، للدكتورة نيفين مسعد تقديراً لإسهاماتها العلمية الرصينة في مجالات الفكر السياسي والنظام العربي وقضايا المرأة ويُعد تتويجًا لمسيرة أكاديمية وبحثية متميزة، وجهود بارزة في دعم قضايا الشأن العام وخاصة ما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية متمنية لها المزيد من التوفيق والنجاح.