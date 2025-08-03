اليوم.. انطلاق القطار الثالث لتيسير عودة السودانيين إلى وطنهم

كتب- محمد نصار:

تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد 2 أغسطس 2025، لتسيير القطار الثالث المخصص لنقل السودانيين من القاهرة إلى أسوان، في إطار خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والخدمات اللازمة لضمان رحلة آمنة وكريمة للأشقاء السودانيين، انطلاقًا من الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية تجاه شعوب الجوار الشقيق، وفي مقدمتها جمهورية السودان.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التزامها الكامل بتقديم الدعم المستمر للأشقاء السودانيين، متمنية لهم رحلة آمنة وعودة كريمة إلى وطنهم العزيز، في ظل وحدة المصير والمستقبل المشترك بين شعبي وادي النيل.