"بعد عطاء 153 عامًا".. خبير يكشف فوائد قناطر أسيوط الجديدة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عن تفاصيل مشروع قناطر ديروط الجديدة المقامة بمحافظة أسيوط.

وقال "شراقي"، في منشور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، أنه استكمالاً لتجديد مشروعات الرى العريقة فى مصر كان آخرها قناطر أسيوط الجديدة عام 2018، أعقبها بدأ إنشاء قناطر ديروط الجديدة فى فبراير 2022 لتحل محل قناطر ديروط العريقة بعد 153 عاماً من العطاء المستمر، والتى تعتبر من أعرق المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل والذي في عهده أيضاً تم إصلاح القناطر الخيرية.

وأوضح شراقي، أن قناطر ديروط تعرض على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط (أسيوط)، وهى أطول الترع المصرية حوالي 267 كم، والقناطر هى مجموعة من 7 قناطر تصرف سنويا حوالى 9.6 مليار متر مكعب من خلال 7 ترع لرى حوالى 1.6 مليون فدان أى حوالى 30% من الأراضي الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا، تخدم مصر الوسطى فى 5 محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، لضمان توزيع منتظم على الفروع.

ولفت شراقي إلى أن القناطر السبع هي قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، قنطرة فم ترعة الدلجاوي.

تبلغ تكلفة القناطر الجديدة حوالى 1.2 مليار جنيه عام 2022، بقرض يابانى على 30 سنة. العائد الاقتصادي لهذا المشروع كبير فى تحسين الري ملايين المزارعين وبالتالي زيادة الإنتاج، وطبقا لتصريحات وزارة الري فإنه تم انجاز حوالي 78% من أعمال القناطر الجديدة، وينتظر افتتاحها في أبريل 2026.