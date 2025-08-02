صور.. إصابة عاملين بورش أبو راضي ونقلهما إلى المركز الطبي

كتب- محمد نصار:

توجه عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة لمستشفى المركز الطبي للسكة الحديد بالقاهرة عقب وصول ياسر محمد المصاب بقطع بالوتر باليد، وسعيد أحمد المصاب في قدمه إثر سقوط باب عربة نوم على قدمه أثناء العمل بالورشة.

وتواصل رئيس النقابة عبد الفتاح فكري، مع اللواء طبيب عاطف إمام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي والذي أوضح ان الحالات مطمئنة وتم عمل الاسعافات اللازمة في قسم الطوارئ وسوف يتم إجراء عملية توصيل للوتر للزميل ياسر محمد.

وقدم عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة، الشكر للدكتوره مها مسئولة الطوارئ والدكتور نور الحسيني، ولجميع المسعفين وقسم الطوارئ.

وأكدت النقابة أن سعيد أحمد خرج من المركز الطبي لمنزله وتم منحه راحة لمدة أسبوع بعد عمل اللازم له.