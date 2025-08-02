كتب- حسن مرسي:

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تفاصيل اجتماعات عاجلة جمعت بين المسؤولين المصريين وممثلي منصة "تيك توك"، وذلك لمواجهة أزمة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على المنصة.

وقال بدوي خلال اتصال هاتفي مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز": "عقدنا سلسلة اجتماعات مكثفة مع المدير الإقليمي لتيك توك بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث ناقشنا بجدية ملف المحتوى المخالف للقيم المجتمعية".

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية: "وجهنا إنذارًا واضحًا لإدارة المنصة بضرورة التحرك الفوري لحذف هذا المحتوى المسيء، خاصة أنه يحقق أرباحًا على حساب أخلاقيات مجتمعنا"، مؤكداً أن ممثلي تيك توك قد تلقوا هذه التحذيرات بكل جدية.

وأكد بدوي على أن المنصة طلبت مهلة لتحسين آليات الرقابة لديها، مضيفًا: "أوضحنا أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة، ولن نتردد في تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا استمرت هذه الانتهاكات".

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن هناك متابعة مستمرة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان التزام المنصات الرقمية بالمعايير المجتمعية، مشدداً على أن حماية المجتمع وخاصة الشباب من المحتوى الضار أولوية قصوى لا تقبل المساومة.