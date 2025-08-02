كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي تامر أمين، إن كارثة انفجار الألعاب النارية في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي، والتي أودت بحياة شاب وإصابة 6 آخرين، تُظهر الحاجة الملحة لتنظيم الحفلات الموسيقية، مشيرًا إلى أن سوء التنظيم وغياب الرقابة هما السببان الرئيسيان وراء الحادث.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار"، على قناة النهار، أن هذه الحادثة تُعد درسًا قاسيًا يستوجب وضع ضوابط صارمة على الشركات المنظمة للحفلات.

وأوضح أمين، أن الفوضى في تنظيم الحفلات، مثل ما حدث في حفل راغب علامة سابقًا وحفل محمد رمضان، تنتج عن ترك المسرح دون رقابة، مما يسمح بتصرفات غير مسؤولة، مؤكدًا أن الألعاب النارية التي تسببت في الانفجار لم تخضع لفحص أو صيانة من الحماية المدنية.

وتابع الإعلامي تامر أمين، أن هذه الحفلات أصبحت "سبوبة" مربحة لمنظمين غير مؤهلين، يستأجرون أماكن ومعدات دون خبرة أو تراخيص، مما يعرض الجمهور للخطر.

وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية، بقيادة مصطفى كامل، يجب أن تتحمل مسؤولية وضع معايير للشركات المنظمة، مؤكدًا أن التراخيص يجب أن تشمل مراجعة الحماية المدنية والأمن الصناعي لضمان سلامة الحفلات.

وأكد أن السماح لأي شخص بتنظيم حفل دون خبرة أو أجهزة معتمدة قد يؤدي إلى كوارث أكبر، مشددًا على أن الأولوية هي أمن الجمهور.

وأضاف أمين أن الفنان محمد رمضان، كنجم كبير، يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه أسرة الشاب المتوفى، داعيًا إياه لتقديم الدعم المادي والنفسي لأسرته التي فقدت معيلها.

وشدد مقدم "آخر النهار"، على ضرورة إصدار تراخيص معتمدة للمنظمين، وتكثيف الرقابة من الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، محذرًا من أن "الإسهال" في تنظيم الحفلات سيؤدي إلى مزيد من الخسائر إن لم يتم ضبطه.