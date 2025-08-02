"شراقي" يكشف أسباب عدم فتح إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سبب عدم فتح إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة حتى الآن رغم بدء موسم الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن عدم فتح بوابات مفيض سد النهضة من قبل الحكومة الإثيوبية حتى الآن جاء بسبب انخفاض كميات الأمطار على الهضبة الإثيوبية خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى عدم اكتمال بحيرة سد النهضة بنسبة 100%.

وأوضح شراقي أنه من المتوقع أن تزداد كميات الأمطار خلال الأيام المقبلة مما يمكن إثيوبيا من ملء بحيرة سد النهضة لتبدأ بعدها في فتح البوابات.

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