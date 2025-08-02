وزير الري يكشف تفاصيل استثمارات بقيمة 500 مليار جنيه في قطاع المياه

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن استثمارات ضخمة في قطاع المياه تصل إلى 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تشمل مشروعات عملاقة لتأهيل الترع والمنشآت المائية، بالإضافة إلى معالجة المياه لاستصلاح الأراضي الزراعية.

وقال سويلم خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى من قناطر ديروط الجديدة بأسيوط: "لدينا خطة شاملة لإدارة ملف المياه في مصر، تتضمن مشروعات كبرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة استخدام المياه".

وأضاف وزير الري أن الدولة المصرية تتعامل بحكمة مع ملف المياه، مؤكدًا أنه "لا توجد أي أزمة مياه في مصر، حتى في ظل التحديات التي قد تنتج عن التصرفات الأحادية"، متابعًا: "لدينا خطط بديلة واستراتيجيات واضحة لضمان استقرار إمدادات المياه".

وشدد سويلم على أن الفيضان هذا العام كان فوق المتوسط، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا، قائلاً: "السد العالي يلعب دورًا محوريًا في إدارة الموارد المائية، حيث يمكننا من التحكم في الفيضانات وتخزين المياه وفقًا لاحتياجات البلاد".

وأشار إلى أن اللجنة المسؤولة عن إيراد النهر تعقد اجتماعات أسبوعية لمراقبة كميات المياه واتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تضمن التوزيع العادل للمياه وتلبية احتياجات جميع القطاعات.

وأكد وزير الري، على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن المائي، من خلال مشروعات كبرى تعكس رؤية الدولة لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.