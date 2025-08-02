تامر أمين: تظاهر الإخوان تحت علم إسرائيل في تل أبيب فضيحة سياسية

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي تامر أمين إن تظاهر أنصار جماعة الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب تحت علم الاحتلال الإسرائيلي، يُعد فضيحة سياسية تكشف تناقضهم وتحالفهم المشبوه مع أعداء القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا المشهد أثار غضب الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار أن الإخوان تجاهلوا التظاهر أمام مؤسسات الاحتلال، مثل الكنيست أو وزارة الدفاع الإسرائيلية، وركزوا على مهاجمة مصر، التي تقود جهود دعم فلسطين.

وأوضح أمين، أن هذه التظاهرات، التي قادها أشخاص مثل رائد صلاح، جاءت تحت حماية قوات الاحتلال، في وقت تمنع فيه إسرائيل أي

احتجاجات حقيقية ضد جرائمها في غزة، مؤكدًا أن هذا التناقض يكشف نوايا الجماعة التي تخدم مصالح الاحتلال بدلاً من نصرة الفلسطينيين.

وتابع، أن رفع علم إسرائيل أثناء هتافات مناهضة لمصر يُظهر مدى انحراف الإخوان عن القيم التي يدّعون الدفاع عنها، مما أثار هاشتاج "إخوان خائنون" الذي تصدر منصات التواصل.

وأشار إلى أن الإخوان يحاولون تشويه الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية عبر هذه الحركات الممنهجة، مؤكدًا أن مصر لم ولن ترضخ لمثل هذه الضغوط الرخيصة.

وأكد أن هذه التحركات تفضح الجماعة وتؤكد أنها تعمل وفق أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار مصر وإضعاف موقفها الداعم لفلسطين.

وأضاف أمين أن الاحتفاء الإعلامي الإسرائيلي بهذه التظاهرات، كما فعلت صحيفة هآرتس، يؤكد استغلال الاحتلال لهذه التحركات لتشويه صورة مصر، مشددًا على أن الدولة المصرية ستواصل دعمها الثابت للحقوق الفلسطينية.

وأكد الإعلامي تامر أمين على أن هذه المشاهد تُظهر الحقيقة للجميع، داعيًا إلى فضح هذه الممارسات التي تخدم أجندة الاحتلال وتُضر بالوحدة العربية.